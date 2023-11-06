Son Dakika: Ömer Bolat açıkladı: Dış ticaret açığı ekimde 6,7 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:07

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:20

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı yıllık yüzde 7,4 artışla 22 milyar 900 milyon dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı. 10 aylık ihracat rakamı 210 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bolat açıklamasında “Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık” dedi.

Türkiye'nin ithalatı ise ekim ayında yüzde 1,3 artışla 29,6 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ithalat yüzde 1,2 artışla 304 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin dış ticaret açığı ekim ayında yüzde 14,9 gerileyerek 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023'te Ocak-Ekim döneminde 10 aylık açık ise 94 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OVP'DE DIŞ TİCARET ÖNGÖRÜLERİ

Son OVP'ye göre, ihracatın 2023'te 255 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti. İthalat beklentisi ise 367 milyar dolar olarak belirlenmişti. Böylelikle 2023'te dış ticaret açığının 112 milyar dolara çıkması beklentisi programa girmişti.