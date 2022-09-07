Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Domates ihracatı izne bağlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile domates, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi. Domates ihracı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinle yapılabilecek.(DHA)
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine domates eklendi.
Domates ihracı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınacak.
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