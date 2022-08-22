Son Dakika: Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 134.96, aylık yüzde 7.92 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için satın aldığı girdilerin maliyet unsurundaki değişkenliğini izlemek için kullandığı Tarım-GFE’nin haziran ayına ait istatistiklerini açıkladı.
Tarım-GFE'de, 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 7.92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 81,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,96 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,89 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 145,32 artış gerçekleşti.
YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GÜBREDE
Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 31,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 46,04 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 233,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 228,03 ile enerji ve yağlar oldu.
Aylık Tarım-GFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, 1 alt grup daha yüksek değişim gösterdi
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ HAYVAN YEMİ
Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,13 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,50 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 20,71 ile enerji ve yağlar ve yüzde 7,26 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,27 ile makine bakım masrafları oldu.
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