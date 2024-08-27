Son Dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el araç satışında yeni dönem!
Son dakika haberi... Yeni yönetmelik ile yetki belgesi olmayan kişilerin ikinci el araç satışı ilanı vermesi yasaklandı ve güvenli ödeme sistemi kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca, kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek için sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi ve kapora sınırlamaları belirlendi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinden, yetki belgesi ve mesleki yeterlilik şartlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler getiriyor.
Yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan kişiler ve firmalar ikinci el araç satışı ilanı veremeyecek.
Ayrıca taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması zorunlu hale getirildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.
Kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi. Yetkili satıcı, bu formu düzenlemeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edemeyecek, kaporası alınan taşıtı 45 gün içinde alıcıya teslim edecek ve taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak."
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