Son Dakika... Ticaret Bakanlığı duyurdu: İkinci el araç satışında yeni dönem!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 08:50

Güncelleme: 27.08.2024 - 09:28

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinden, yetki belgesi ve mesleki yeterlilik şartlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler getiriyor.

Yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan kişiler ve firmalar ikinci el araç satışı ilanı veremeyecek.

Ayrıca taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kullanılması zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

Kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi. Yetkili satıcı, bu formu düzenlemeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edemeyecek, kaporası alınan taşıtı 45 gün içinde alıcıya teslim edecek ve taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak."