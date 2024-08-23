Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan kasaplara inceleme

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:26
Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan kasaplara inceleme
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Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.

Haksız fiyat uygulaması yapan kasapların hepsinin incelemeye alındığı belirtilirken, 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.


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