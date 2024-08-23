Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan kasaplara inceleme

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:26

Güncelleme: 23.08.2024 - 15:34

Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.

Haksız fiyat uygulaması yapan kasapların hepsinin incelemeye alındığı belirtilirken, 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.