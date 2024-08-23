Son dakika... Ticaret Bakanlığı'ndan kasaplara inceleme
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığı 81 ilde karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara denetim başlattığını duyurdu.
Haksız fiyat uygulaması yapan kasapların hepsinin incelemeye alındığı belirtilirken, 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk lirası uyarısı!
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- 'Fenerbahçe transfer yasağı getirtti'