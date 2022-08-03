Son Dakika: TÜİK açıkladı! Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu

TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60 aylık yüzde 2.37 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:00
Son Dakika: TÜİK açıkladı! Temmuz ayı enflasyon verileri belli oldu
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45.72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25.79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119.11 ile ulaştırma oldu.

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6.98 ile sağlık oldu.

2022 yılı temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3.49, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37.59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68.46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42.81 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yİ-ÜFE 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5.17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 70.04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144.61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97.30 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 121.71 arttı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 149.92, imalatta yüzde 121.71, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 441.75 ve su temininde yüzde 84.30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 125.43, dayanıklı tüketim malında yüzde 92.88, dayanıksız tüketim malında yüzde 118.20, enerjide yüzde 350.64 ve sermaye malında yüzde 91.61 artış olarak gerçekleşti.
 
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6.44, imalatta yüzde 2.94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18.96 ve su temininde yüzde 5.15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2.18, dayanıklı tüketim malında yüzde 4.77, dayanıksız tüketim malında yüzde 5.36, enerjide yüzde  12.28 ve sermaye malında yüzde 4.25 artış olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
 
Yıllık en düşük artış; yüzde 53.06 ile giyim eşyası, yüzde 66.85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 68.69 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 441.75, ham petrol ve doğalaz yüzde 272.91, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 243.42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
 
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
 
Aylık en yüksek azalış; yüzde 8.97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2.72 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 18.96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 15.19, ham petrol ve doğalgaz yüzde 11.83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
 

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