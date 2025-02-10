Son dakika... TÜİK aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı: İstihdam oranında düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre genç işsizlik aralık ayında yükseldi.

Son dakika... TÜİK aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı: İstihdam oranında düşüş!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024 yılı aralık ayında yüzde 8,5 olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre 39 bin kişi azalan işsiz sayısı, 3 milyon 26 bin olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İSTIHDAM ORANINDA DÜŞÜŞ

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı ise yüzde 49,5 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda ise yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIMDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,1 olarak hesaplandı. İşgücüne katılım sayısı 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin oldu. Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 71,9, kadınlarda ise yüzde 36,6 olarak belirlendi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜKSELDİ

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3’e çıktı. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ VERİLERİ

İstihdam edilen ve referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat olarak hesaplandı. Bu süre, bir önceki aya göre değişim göstermedi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI AYNI SEVİYEDE KALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Aralık ayında yüzde 28,2 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,5 olarak belirlendi.


Etiketler: #tüik #genç işsiz #istihdam

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