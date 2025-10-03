Son Dakika... TÜİK eylül enflasyonunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre Eylül ayının enflasyonu yüzde 3,23 oldu.

TÜİK'in enflasyon verilerine göre; yıllık bazda enflasyon, 33,29 seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında enflasyon geçen yılın aynı ayına daha yüksek hesaplandı.

Ağustos 2025'te yıllık enflasyon yüzde 32.95 olarak ifade edilirken yıllık enflasyon yüzde 33,29'a çıkmasıyla 16 aylık düşüş serisi de son bulmuş oldu.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47, yıllık bazda da yüzde 32,31 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentileri özellikle Eylül ayı enflasyonunda aştığını gösteriyor.

EKİM KİRA ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre ekim ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 38,36 oldu.

ENAG VERİLERİ

ENAG ise Eylül enflasyonunu yüzde 3,79, yıllık enflasyonu ise yüzde 63,23 olarak açıklamıştı.