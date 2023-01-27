Son Dakika: Zamların ardından benzin ve motorine indirim! Güncel benzin ve motorin fiyatları (27 Ocak 2023)
Son dakika haberi... Akaryakıta son dönemde gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Gece yarısından itibaren benzin ve motorin grubunda 60 kuruş indirim yapıldı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
NTV'nin haberine göre; gece yarısından itibaren benzin ve motorin grubunda 60 kuruş indirim geldi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.1 TL'ye satılıyor.
17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.
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