Son Dakika: Zamların ardından benzin ve motorine indirim! Güncel benzin ve motorin fiyatları (27 Ocak 2023)

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 07:49

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 07:49

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; gece yarısından itibaren benzin ve motorin grubunda 60 kuruş indirim geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.1 TL'ye satılıyor.

17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

