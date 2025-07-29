Son iki gün: O vergiyi ödemeyene haciz kapıda!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için son günler yaklaşırken, milyonlarca araç sahibi MTV borcunu nasıl ve nereden ödeyeceğini araştırıyor. Ödemeler 1-31 Temmuz tarihleri arasında kabul ediliyor. MTV borcunun zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi uygulanıyor ve araç muayenesi engellenebiliyor.

MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden kolayca online yapılabiliyor. Bunun yanı sıra, ödeme işlemleri vergi daireleri, PTT şubeleri, banka şubeleri ve bankaların internet ile mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ödeme kanalları:

GİB dijital vergi dairesi (online ödeme)

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

Bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları

MTV ÖDEMESİNİ GECİKTİRENLERE FAİZ VE HACİZ UYGULAMASI

31 Temmuz’a kadar MTV borcunu ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, borcunu zamanında kapatmayanların hesaplarına vergi dairesi tarafından e-haciz konulabilir.

MTV BORCU ARAÇ MUAYENESİNİ ENGELLER Mİ?

Araç muayenesine gitmek isteyenlerin MTV borcunu tamamen ödemiş olması zorunlu. Ödenmeyen MTV borçları nedeniyle araç muayene işlemi gerçekleştirilemiyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

MTV ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek. Ödemelerin son gününe kalmaması, gecikme faizi ve olası e-haciz işlemlerinden kaçınmak için önem taşıyor.