Son tarih açıklandı: Sıfır otomobilde 1 milyon TL faizsiz kredi fırsatı!

Sıfır otomobil satışları hızlı şekilde artarken, markaların sunduğu kampanyalar ikinci el otomobillere olan ilgiyi azaltıyor. Geçen yıllarda çip krizi nedeniyle yaşanan uzun teslimat süreleri sona ererken, bugün birçok modelde aynı gün teslimat yapılabiliyor.

Otomotiv sektörü rekorların konuşulduğu bir yılı geride bırakırken, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte markalar ellerindeki 2025 model araç stoklarını eriterek 2026 model araçlara yer açmayı hedefliyor. Bu amaçla çok sayıda marka farklı kampanyaları devreye sokmuş durumda.

Faizsiz kredi, fiyat indirimi ve takas desteği gibi çeşitli avantajlarla tüketiciyi cezbetmeye çalışan markaların kampanyalarının Şubat 2026’ya kadar devam etmesi bekleniyor.

2025 MODEL SIFIR ARAÇ ALMANIN AVANTAJI VAR MI? Sıfır kilometre 2025 model bir otomobil, hem fiyat hem de kilometre açısından avantaj sağlıyor. Faizsiz krediyle alınan araçlar önemli bir bütçe avantajı sunarken, 2026 yılında yeni model otomobillerin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle 2025 model bir otomobilin fiyatının da değer kazanması öngörülüyor.

Yıllık ortalama 15 bin kilometre kullanım dikkate alındığında, yıl sonunda alınan bir aracın ikinci elde satılırken yıl başında alınan araçlara kıyasla daha düşük kilometreye sahip olması, araca olan talebi artırıyor.

İŞTE MARKA MARKA SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI Ford Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer ve Ford Capri modellerinde 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor. Ford Focus için 300 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

Skoda Skoda Superb tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faizle satılıyor. Skoda Karoq için 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor.

Audi Audi A6 e-tron modelinde 2 milyon liraya kadar 6 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron modellerinde 1 milyon liraya kadar 6 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor.

Alfa Romeo Alfa Romeo Junior Ibrida modeli için 121 bin 529 lira takas desteği sağlanıyor.

Seat Seat Ibiza ve Arona modellerinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

BMW BMW modellerinde tüzel kişilere 7 milyon liraya kadar 6 ay vadeli sıfır faizli kredi sunuluyor. Bireysel müşteriler için 12–24 ay vadede yüzde 1,69 ile yüzde 2,29 arasında değişen faiz oranları uygulanıyor.

Peugeot Peugeot modellerinde 6–12 ay vadede 700 bin liraya kadar yüzde 0 ile yüzde 0,49 arasında değişen faiz oranlarıyla kredi imkânı sağlanıyor.

Togg Togg T10F V1 ve V2 modellerinde 1 milyon liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor. Togg T10X V2 modeli için 800 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor.

Suzuki Suzuki S-Cross modelinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz sunuluyor.

Hyundai Hyundai Inster modeli 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satılıyor.

SsangYong SsangYong modellerinde 500 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor.

Nissan Nissan Qashqai ticari müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satılıyor. Nissan Juke bireysel müşterilere 240 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz; ticari müşterilere ise 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faizle sunuluyor.

Renault Renault Duster için 200 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor. Renault 5 E-Tech ve Renault Megane E-Tech modellerinde 600 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı bulunuyor.

MG MG7 modeli tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,49 faiz oranıyla satılıyor.

Opel Opel Corsa Edition AT8 ve GS donanımlarında 300 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor. Corsa Edition MT6 için 150 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz sunuluyor. Corsa Elektrik, Astra, Astra Elektrik ve Mokka modellerinde 300 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz bulunuyor. Opel Frontera için 150 bin lira, Frontera Elektrik için 300 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz uygulanıyor. Opel Grandland modeli 400 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satılıyor.

Chery Chery Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinde ticari müşterilere özel 400 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi sunuluyor.

Citroën Citroën Ami modelinde 270 bin lira kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi uygulanıyor. Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz sunuluyor. Citroën C4, ë-C4 ve C4 X modellerinde 150 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz ya da nakit indirim kampanyası bulunuyor.

Dacia Dacia Sandero Stepway ve Jogger modellerinde 150 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0,99 faiz uygulanıyor.

KIA KIA EV9 tüzel müşterilere özel 600 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faizle satılıyor. KIA Stonic modelinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz sunuluyor.

Fiat Fiat Grande Panda 280 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizle alınabiliyor. Fiat Egea modellerinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99 faiz uygulanıyor. Yeni Fiat 600 ve Fiat Topolino modellerinde 200 bin lira kredi, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

Jaecoo Jaecoo modellerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 2,42 faizli kredi sunuluyor.