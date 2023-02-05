Sony, 2022 mali yılı net kâr tahminini yükseltti

Elektronik üreticisi Sony Group, 2022 mali yılı net kârının 870 milyar yen olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 09:29
Sony, 2022 mali yılı net kâr tahminini yükseltti
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Dünyaca ünlü teknoloji firması Sony daha önceki 840 milyar yenlik 2022 mali yılı kapsamlı net kâr tahminini, 870 milyar yene (6,6 milyar dolar) yükseltti.

Satış gelirlerinin 11,5 trilyon yen (87,6 milyar dolar) olarak beklendiği mali yılda, firma işletme kârı ise 1,18 trilyon yen (9 milyar dolar) olarak hedefleniyor. Mevcut 2022 mali yılı mart 2023 sonu itibarıyla kapanış yapacak

Mali yılın 2022 nisan-aralık döneminde Japon firmanın net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artışla 808,9 milyar yene (6,1 milyar dolar) yükseldi.

İŞLETME KÂRI YÜZDE 1,5 ARTTI

Satış gelirlerinin yüzde 10,7 artışla 8,48 trilyon yene (64,6 milyar dolar) yükseldiği bu dönemde, işletme kârı yüzde 1,5 artışla 1,08 trilyon yene (8,2 milyar dolar) ulaştı.


Sony Teknoloji şirketi teknoloji

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