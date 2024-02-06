Arzu Çerkezoğlu: Sosyal devlet anlayışı şart

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Depremden önce bölgede 2 milyon işçinin bulunduğunu işsizlik ve yıkım nedeniyle alışanların çok büyük kısmının başka kentlere göçtüğünü anlatan Çerkezoğlu, kalanların da bütün sosyal haklardan mahrum kaldığını belirtiyor.

Aradan bir yıl geçmesine karşın halen bölgede sağlık, barınma, elektrik gibi temel ihtiyaçlarda eksiklik yaşandığını söyleyen Çerkezoğlu, “Zaten ekonomik kriz, hayat pahalılığı, zor iş koşulları tüm çalışanları vurmuşken bu bölgeyi bir de deprem vurdu. Normalde çalışanlar önümüzdeki ay ne olacaklarını bilmiyorken bu bölgede işçiler yarın ne olacaklarını bilmiyor” dedi. İstihdam artırıcı politikalar gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, şöyle konuştu: “İnsanların yeniden hayat kurabilmesi için gelir lazım. İstihdam sağlayacak politikalar şart. Ciddi bir gelir ve iş kaybı yaşıyor bu bölge insanı. Sosyal politika ve sosyal devlet şart. Gelir dağılımı bu bölgede daha da eşitsiz.”