Sosyal güvenlikte ‘denge’ değişiyor

Yayınlanma: 08.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.10.2024 - 04:00

CHP TBMM Grubu’nun yeni ekonomi raporuna göre SGK kapsamında aylık ödenen dosya sayısının yüzde 6.5 artarak 15 milyon 620 bine, aylık ödenen kişi sayısının ise yüzde 6.3 artarak 16 milyon 438 bine çıktığı son bir yılda aktif sigortalı sayısı ise sadece yüzde 0.6 artarak 25 milyon 50 bin kişiye yükseldi.

Sayısal olarak bakıldığında son bir yılda aktif sigortalı çalışan sayısı 147 bin kişi artarken aylık ödenen dosya sayısı 953 bin, kişi sayısı ise 970 bin kişi arttı. Bu nedenle geçen yıl temmuz ayında yüzde 1.7 olan aktif pasif oranı aylar itibarıyla azalarak bu yıl temmuz ayında yüzde 1.6’ya kadar düştü.

Raporda, “Türkiye ekonomisinin yeterince istihdam yaratamadığını da gösteren SGK’nin bu istatistiği sistemin aktif pasif oranının önümüzdeki günlerde de giderek düşeceğine işaret ediyor” denildi.