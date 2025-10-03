Sosyal konut projesinde ayrıntılar belli oldu: Bir kısmı kiraya verilecek, belirli kişiler faydalanacak!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı "Kiralık Sosyal Konut Projesi" ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki ''fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak'' için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceği açıklandı.

BARINMA KRİZİ BÜYÜYOR Yüksek enflasyon ve enflasyonun altında çalışanlara yapılan zamlar halkın belini büküyor. 2025 Ocak'ta enflasyonun altında asgari ücrete zam yapılırken ara zam da yapılmadı. Özel sektör çalışanlarının da büyük bölümüne bu kararlara paralel olarak düşük zamlar yapılıyor. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığına dair düşüncüler de gündemde yerini koruyor. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücü günbegün düşerken barınma sorunu da her geçen gün büyüyor. Yurdun tüm kentlerinde başta emekliler olmak üzere halk ev almak bir yana oturduğu evin kirasını vermekte güçlük çekiyor.

ÇÖZÜM SOSYAL KONUT PROJESİ Bu kapsamda iktidarın yapmayı düşündüğü ise düşük kiralı olacağı iddia edilen sosyal konutlar. Kiralık konut kampanyası dar gelirlinin uzun bir süre daha ev sahibi olamayacağını, Türkiye'de ev almanın halk için artık ne kadar zor olduğunun ispatı oldu. Daha da vahim olansa artık kiraların dahi ödenemeyecek noktaya gelmesi oldu. Türkiye'de asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL olarak uygulanıyor. Bu maaşlarla halk barınma krizi yaşıyor.

EMEKLİ MAAŞI İLE EV KİRALAMA İnternet üzerinde yapılan araştırmada kiralık dairelere ait 192 bin 282 daire ilanı görülen bir sitede 14 bin 469 TL ve altına 30 bin 685 daire olduğu saptanırken bunların 14 bin 534'ü 1+0 ya da 1+1 daire olarak gözüküyor. İl bazında bakıldığında 44 bin 362 adet kiralık daire ilanı bulunan İstanbul'da 14 bin 469 TL'nin altında sadece 1660 kiralık ev ilanı bulunurken bunların 804 adedi 1+0 ya da 1+1 olarak listeleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE EV KİRALAMA İnternet üzerinde yapılan araştırmada kiralık dairelere ait 192 bin 282 daire ilanı görülen bir sitede 22 bin 104 TL ve altına 97 bin 725 daire olduğu saptanırken bunların 33 bin 817'si 1+0 ya da 1+1 daire olarak gözüküyor. 2+1 daire sayısı ise 34 bin 238 adet. İl bazında bakıldığında 44 bin 362 adet kiralık daire ilanı bulunan İstanbul'da 22 bin 104 TL'nin altında 9 bin 8 adet kiralık ev ilanı bulunurken bunların 3 bin 404 adedi 1+0 ya da 1+1 olarak listeleniyor. 2+1 daire sayısı ise 4 bin 544 adet.

SOSYAL KONUTTA AYRINTILAR Anadolu Ajansı'nın paylaştığı bilgilere göre deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile konut stokunu yenilemeye çalışan bakanlığın, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap vereceği iddia edildi. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

KONUTLARIN BİR KISMI KİRALIK OLACAK 500 bin sosyal konutun inşa edileceği konut projesi kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Yani 500 bin kiralık konut inşa edilmeyip bu konutların bir kısmının kiraya verileceği ifade edildi.

TOKİ KOORDİNE EDECEK Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

BELİRLİ KİŞİLER YARARLANACAK Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.