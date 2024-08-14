Sözleşmeli personel sayısı 400 bine ulaştı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

Kamuya yeni alımlar büyük oranda sözleşmeli personel olarak yapılıyor.

Ocak, şubat, mart dönemini kapsayan 1. çeyrekte sözleşmeli personel sayısı 378 bin 13’tü. Üç ay sonra haziran itibarıyla sözleşmeli personel sayısı 397 bin 847’ye çıktı.

KAMU İDARELERİNDE ARTIŞ

Sadece üç aylık dönemde 20 bin kişiye yakın artış oldu. Verilere göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 280 bin 911, YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 20 bin 52, KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında 43 bin 541, özel kanunu bulunan kuruluşlarda 28 bin 39 sözleşmeli personel bulunuyor. Üç aylık dönemde sözleşmeli personel sayısındaki en fazla artış da genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde oldu.

Kamu sektörü istihdamına ilişkin verilere göre kamudaki toplam personel sayısı da 5.2 milyon. Kadrolu personel sayısı 3.4 milyon. Sürekli işçi sayısı 1.2 milyon. Geçici işçi sayısı 47 bin 227 kişiden oluşuyor. “Diğer” başlığı altında istihdam edilen personel sayısı ise 102 bin 877.

