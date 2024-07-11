'Sözleşmeli personel sendikal haklarını kullanamıyor'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:11

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:11

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya basın mensupları ile bir araya geldi. Kaya, kamudaki 3+1 sistemi (Kamuya giren sözleşmeli personelin, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması. Atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olması), sözleşmeli personellerin yaşadığı sıkıntılar ve büyükşehirlerde kira yardımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İŞ BARIŞINI BOZMAKTADIR'

3+1 olarak atanan kamu çalışanlarının aile bütünlüğünün zarar gördüğünü belirten Kaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadrolu olan kamu görevlilerinin tayin hakkı istediği zaman, sözleşmelilerin ise bulunduğu yerde 3 yıl +1 yıl zorunlu şeklindedir. Bu da iş barışını bozmaktadır. 3+1 istihdam modelinin 1+1’e düşürülmesi yaşanan mağduriyeti gidermek adına elzemdir" dedi.

'MESLEĞE OLAN İNANÇ YİTİRİLMEKTEDİR'

Sözleşmeli personellerin yaşadıkları sıkıntılar ile ilgili de konuşan Kaya, "Sözleşmeli personellerde, sözleşme yenileme/feshedilme baskısı mevcuttur. Kadroya alınana kadar sözleşmeli personeller, uğradığı mobbinge/baskıya ve ayrımcılığa karşı yasal yollara başvurmamaktadır. Mesleğe olan inanç yitirilmektedir. Nöbet listeleri hazırlanırken, söz hakkı tanınmamaktadır. Sendikal hak ve özgürlüklerini kullanamamaktadırlar. Sözleşmeli personellerin görev tanımının dışında çalıştırılması ancak kadrolu olmadıkları için kadrolu personel ve sözleşmeli personel arasındaki irtibatın sağlanamaması durumunu da ortaya çıkarmaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile uyumsuz olan pratik uygulamalarda mevcuttur" diye konuştu.

'KİRA YARDIMI GEREK'

Kamu çalışanlarının büyükşehirlerde aldığı maaşın yarısından fazlasını kiraya harcadıklarını belirten Kaya, büyükşehirlerde çalışan kamu çalışanlarına kira yardımı verilmesini, çocuğu olan kamu çalışanları için de kreş desteği yapılmasını istedi.