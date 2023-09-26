S&P Global'den çarpıcı analiz: Faizler düşecek, enflasyonda tek hane gözükmüyor

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:17

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:17

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, yayınladığı "Ekonomik Görünüm Gelişmekte Olan Piyasalar 4Ç 2023" raporunda Türkiye'ye dair büyüme tahminini revize etti.

S&P Global, Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılı GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Kurum 2025 ve 2026 için beklentilerini ise bir miktar aşağı çekti.

Türkiye ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini 1,2 puan artırarak yüzde 3,5'e çıkaran S&P Global, 2024 büyüme beklentisini de 0,3 puan artışla yüzde 2,3'e yükseltti.

S&P, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerini ise 0,2'şer puan aşağı çekerek yüzde 2,9 olarak duyurdu.

FAİZLER DÜŞECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre, S&P raporunda, "Türkiye'de, iç talebin mevcut esnekliği önümüzdeki çeyreklerde azalmaya başlayacak ve merkez bankasının daha ortodoks politikalara geçmesiyle parasal koşullar hızla sıkılaşacaktır" değerlendirmesine de yer verdi.

2023 yıl sonu için Türkiye'de politika faizini yüzde 37,50 olarak tahmin eden S&P Global, politika faizinin 2024, 2025 ve 2026'da sırasıyla yüzde 35, yüzde 20 ve yüzde 15 olacağını öngördü.

ENFLASYONDA TEK HANE GÖZÜKMÜYOR

S&P Global, Türkiye için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıllık ortalama TÜFE tahminlerini ise yüzde 53,0, yüzde 48,1, yüzde 29,5 ve yüzde 18,0 olarak sıraladı.