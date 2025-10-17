SPK’den onay çıktı: Borsaya yeni şirket yolda!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Ecogreen Enerji Holding’in pay başına 10,4 liradan ilk halka arzına onay verdi.

SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin 4 milyar 32 milyon liralık, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 260 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı kabul edildi. Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ’nin 997 milyar 920 milyon liralık ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 800 milyon liralık bedelli sermaye artırımı da Kurul tarafından onaylandı.

TAHVİL VE BONO İHRACI İZİNLERİ

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Global Yatırım Holding AŞ’nin 2 milyar liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ’nin 5 milyar liralık borçlanma aracı ihracına izin verildi. Ayrıca, Nurol Yatırım Bankası AŞ’nin 50 milyon dolarlık, Pasha Yatırım Bankası AŞ’nin ise 25 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu ihracı onaylandı.

YENİ KİRA SERTİFİKASI VE MENKUL KIYMET İHRACI

Kurul, Osmanlı Varlık Kiralama AŞ ile ZKB Varlık Kiralama AŞ’nin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Alves Kablo Birinci Varlık Finansmanı Fonu’nun varlığa dayalı menkul kıymet ihracına onay verdi.

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, 3 tüzel kişi ve 10 gerçek kişi hakkında yapılan incelemeler sonucunda toplam 37 milyon 585 bin 662 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde 1 internet sitesi ve 23 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

Kurul, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ (PNSUT) pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle bir kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı getirdi.

Buna ek olarak, Türkiye’de izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu tespit edilen 11 internet sitesine, sermaye piyasasında izinsiz faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 siteye ve bir firmanın sosyal medya hesaplarına erişim engeli uygulanmasına karar verildi.