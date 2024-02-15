SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı
SPK, İş Yatırım Ortaklığı AŞ (ISYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, ISYAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Mehmet Cihan ve Mehmet Onur Şengel'e yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.
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