SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı

SPK, İş Yatırım Ortaklığı AŞ (ISYAT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 2 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 22:20
SPK'den 2 kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde, ISYAT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin cezai işlem uygulandığı duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, Mehmet Cihan ve Mehmet Onur Şengel'e yarından itibaren başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacak.


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