SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 25 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir kişiye geçici işlem yasağı getirildiğini duyurdu.
SPK'nin yayımladığı bültene göre:
"Kuyaş Yatırım AŞ (KUYAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Kurulun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişi hakkında 25 Temmuz 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir"
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