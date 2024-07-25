SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 25 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:37
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir kişiye geçici işlem yasağı getirildiğini duyurdu.

SPK'nin yayımladığı bültene göre:

"Kuyaş Yatırım AŞ (KUYAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Kurulun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişi hakkında 25 Temmuz 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir" 


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