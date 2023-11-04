SPK'ya başvurdu: Avrupakent GYO halka arz olacak
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.
halkaarz.net’in aktardığına göre Avrupakent Gayrimenkul, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.
Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 100.000.000 TL nominal değerli payların ‘bireysele eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Halka arzının konsorsiyum liderliğini İnfo Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ yürütecek.
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