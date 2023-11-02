2023'te halka arz olan şirketlerin 10 aylık performansı!

Yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz olurken, 89 milyon 986 bin 961 toplam yatırımcı sayısına ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:47
2023'te halka arz olan şirketlerin 10 aylık performansı!
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İsrail’in Filistin’e saldırılarının küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı bu dönemde borsa yatırımcıları halka arzlara ilgi göstermeye devam ediyor. 

Son dönemde artan halka arzlarda toplam yatırımcı sayısı 90 milyona yaklaştı. 

62 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 1 Ekim 2023 itibarıyla düzenlenen halka arz verilerine göre yılın ilk 10 ayında 45 şirket halka arz olurken, 89 milyon 986 bin 961 toplam yatırımcı sayısına ulaşıldı. 

Halka arzdan 62,13 milyar lira tutar toplandı. 

Böylece geçtiğimiz yılın toplam halka arz edilen şirket sayısı 1 Ekim itibarıyla aşıldı. Geçtiğimiz yıl 40 şirket halka açılmıştı. 


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