Spot doğal gaz fiyatları belirlendi: İşlem hacmi düştü

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:19

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:19

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 340 lira 4 kuruş olarak tespit edildi. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) verilerine göre, işlem hacmi ise 8 milyon 629 bin 254 lira oldu. Önceki gün bu tutar 14 milyon 940 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Dün, spot doğal gaz ticaret miktarı 704 bin metreküp olurken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 957 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 723 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 395 bin 286 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 174 bin 997 metreküp olarak kaydedildi.