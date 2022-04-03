Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 21 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 129 milyon 998 bin 405 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 251 milyon 146 bin 725 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 979 lira 21 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 852 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 338 lira 59 kuruş, satış fiyatı 11 bin 619 lira 83 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 140 milyon 275 bin 276 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 77 bin 278 metreküp olarak kayıtlara geçti.
İlgili Haberler
- Sanayici doğal gaz zammına isyan etti
- Almanya ve Avusturya, Rusya ile doğal gaz krizinde 'acil durum planı'nı devreye soktu
- Rusya, doğal gaz ticaretinde ödeme yöntemini değiştiriyor
Video Haberler
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama: 1 ölü, 31 yaralı
- Arnavutköy'de çatı yangını
- Üsküdar'da silahlı saldırı: Kasığından yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaşın geçim sıkıntısı ankete yansıdı
- Attan düşmüştü: Yaşam savaşını kaybetti
- 'Çalışır durumda kaç adet yangın söndürme uçağı var?'
- UKOME, ulaşıma zam talebiyle ikinci kez toplanıyor
- Picasso sergisi 50 yıl sonra yeniden Dakar'da
- Bilecik'te bir günde 6 yangın!
- AKP'li vekiller maç izlemeye gitmiş
- Çorum'da 2 orman yangını: 11 hektar alan zarar gördü
- Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi
- ABD’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var