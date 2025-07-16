Spot piyasada doğalgaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 930 bin 126 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 514 bin 25 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 14 bin 584 lira, gaz ticaret miktarı da 201 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 313 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 854 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 740 bin 350 metreküp doğalgaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 121 milyon 784 bin 792 metreküp olarak kayıtlara geçti.