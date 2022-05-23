Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1249 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,26 artarak 1 milyar 238 milyon 313 bin 635 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük 06.00'da 1249 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 239 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 264 lira 91 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1200 lira olarak kayıtlara geçti.
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