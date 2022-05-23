Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (23 Mayıs 2022)
Türkiye'de dün günlük bazda 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 453 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 386 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 742 bin 759 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 745 bin 225 megavatsaat olarak kayda geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile linyit santralleri ve yüzde 13 ile ithal kömür santralleri izledi.
Öte yandan, dün 14 bin 213 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 679 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
Video Haberler
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Bakanlıkta skandal üstüne skandal
- 'Bakan Nebati eli boş döndü'
- Saray'ın Demirtaş planı