Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (20 Ağustos 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,8 azalarak 1 milyar 317 milyon 541 bin 702 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00-02.00 ve 20.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 08.00'de 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 916 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 895 lira 89 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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