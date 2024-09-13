Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
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AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:42

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 589 milyon 670 bin 807 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 425 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 420 lira 91 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1849 lira 97 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #spot elektrik #elektrik #EPİAŞ

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