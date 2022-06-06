Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,79 azalarak 1 milyar 323 milyon 535 bin 346 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 952 lira 69 kuruş, en düşük 1849 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 952 lira 69 kuruş, en düşük saat 08.00'de 1849 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 348 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 362 lira 55 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 149 lira 98 kuruş, en düşük 1612 lira olarak kayıtlara geçti.
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