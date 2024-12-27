Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 3 artarak 1 milyar 432 milyon 984 bin 722 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 326 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 350 lira 75 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik
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