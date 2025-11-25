Spotify'dan zam dalgası: Premium ve öğrenci paketleri ne kadar oldu?

Dijital müzik platformu Spotify, dünya genelinde devam eden fiyat düzenlemelerine ABD ve Türkiye’yi de ekledi. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre şirket, 2025’in ilk çeyreğinde ABD’de Premium abonelik ücretlerini yeniden artıracak. Türkiye’de ise 10 Kasım’da yürürlüğe giren tarifelerle bireysel ve öğrenci aboneliklerinde yüksek oranlı zamlar uygulanmıştı.

Spotify, Haziran 2024’ten bu yana ABD’de ilk kez yeni bir fiyat güncellemesine hazırlık yapıyor.

Platformun 2025’in ilk çeyreğinde uygulamaya koyacağı zam, küresel ölçekte yürüttüğü gelir artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şirket, son aylarda birçok bölgede kademeli fiyat artışlarına gitmişti. Yaz aylarında açıklanan güncellemeyle Güney Asya’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Latin Amerika ve Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada Premium abonelik ücreti 10,99 eurodan 11,99 euroya çıkarıldı. Bu süreçte Spotify, küresel gelirlerini güçlendirmek amacıyla fiyat ayarlamalarını aşamalı şekilde sürdürmeye devam etti.

10 KASIM'DA ZAM YAPILMIŞTI

Türkiye de bu artışlardan etkilenen ülkeler arasında yer aldı. 10 Kasım itibarıyla geçerli olan yeni tarifeler kapsamında bireysel Premium abonelik ücreti 80 TL’den 135 TL’ye, öğrenci aboneliği ise 60 TL’den 99 TL’ye yükseltildi. Böylece kullanıcılar bir ay içinde yüzde 70’e varan bir zamla karşı karşıya kaldı.

Spotify, açıklanan dördüncü çeyrek beklentilerinde Wall Street tahminlerinin üzerinde bir performans öngördüğünü bildirdi. Kullanıcı sayısındaki artış ve yıl sonunda devreye giren fiyat düzenlemelerinin gelirleri desteklediği ifade edildi.

Hem ABD’de hem Türkiye’de fiyatların yükselmesi, şirketin abonelik modellerinde daha sık güncellemeye gidebileceğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.