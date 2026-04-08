SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İlk rakamlar hesaplandı...
8.04.2026 11:29:00
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam sürecinde kritik veriler netleşmeye başladı. TÜİK enflasyon rakamları artış oranlarını şekillendirirken gözler kalan aylara çevrildi. Temmuz zammı için beklentiler güçleniyor. Peki en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren zam sürecinde ilk yarı geride kalırken, temmuz ayında yapılacak ikinci yarı yıl zammını belirleyecek enflasyon verileri netleşmeye başladı.

Verilere göre ocak ayında enflasyon yüzde 4.84, şubat ayında yüzde 2.96 ve mart ayında yüzde 1.94 olarak hesaplandı. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10.04 oranında zam şimdiden kesinleşti.

ALTI AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerine yönelik zam oranını belirleyecek nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Ankete göre aylık TÜFE artışı beklentileri mart için yüzde 2.2, nisan için yüzde 2.1 ve mayıs için yüzde 1.5 seviyesinde şekillendi. Bu beklentilere göre ilk beş aylık enflasyonun yüzde 14.05 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle toplam artışın yüzde 16 seviyelerine çıkması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YENİ TAHMİN

2026 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı 20.000 TL’ye yükseltildi ve bu kapsamda milyonlarca kişi bulunuyor. Temmuz ayında bu tutarın yeniden artırılması bekleniyor.

İlk üç aylık kesinleşen enflasyon oranına göre en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL seviyesine yükselirken, altı aylık enflasyonun yüzde 16’ya ulaşması halinde bu rakamın 23 bin 200 TL’ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM HESABI

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları, altı aylık enflasyon oranına göre artırılıyor. Buna göre 25 bin TL maaş alan bir emekli, ilk üç aylık yüzde 10.04’lük artışa göre 27 bin 510 TL alacak.

Altı aylık enflasyonun yüzde 16 seviyesine ulaşması halinde ise aynı emeklinin maaşının yaklaşık 29 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre maaş artışı alıyor. 2026 yılının ilk altı ayı için zam oranı yüzde 18.6 olarak belirlenirken, ikinci altı ay için toplu sözleşme artışı yüzde 7 olarak uygulanacak.

İlk altı aylık enflasyonun yüzde 16 seviyesinde gerçekleşmesi halinde enflasyon farkının yüzde 3.7’ye ulaşması bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının yaklaşık yüzde 11 olması öngörülüyor.

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ SEVİYELER

Mevcut durumda en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılacak artışla bu rakamın 66 bin 484 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Seyyanen yapılacak 1000 TL’lik ek ödeme ile birlikte en düşük memur maaşının 67 bin 484 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor.

Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşının da artış ve ek ödemeyle 70 bin 267 TL’ye yükseleceği öngörülüyor.

Mevcut en düşük memur emeklisi aylığı ise 26 bin 889 TL seviyesinde bulunuyor. Yapılacak zam ve ek ödeme ile bu tutarın 30 bin 846 TL’ye çıkması bekleniyor.

