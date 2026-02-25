Cumhuriyet Gazetesi Logo
SSK ve Bağ-Kur emeklisine şubat ayı fırsatları: En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!
25.02.2026 11:53:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklandı. Maaş taşıma işlemi yapanlar için nakit desteğin yanı sıra ek avantajlar sunan bankaların sunduğu fırsatlar netleşti. Peki 2026 Şubat ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

Emekli promosyonu kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet yeni dönemde hız kazandı. Güncellenen ödeme listeleri ve başvuru şartları duyuruldu. 2026 Şubat itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar yeniden mercek altına alındı.

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken, maaş taşıma işlemi yapan emeklilere sunulan nakit destekler ve ek avantajlar netleşti. Açıklanan yeni ödeme listeleriyle birlikte “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI

Emekli promosyonu alanında bankalar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Yeni döneme ilişkin ödeme tabloları ve başvuru koşulları kamuoyuyla paylaşılırken, maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere yönelik fırsatlar da genişletildi.

Nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra faizsiz kredi seçenekleri ve çeşitli ek avantajlar içeren kampanyalar dikkat çekiyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri portföyüne dahil edebilmek için kampanyalarını düzenli olarak güncelliyor.

PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Ayrıca maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri şartı aranıyor.

Bankalar ise bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor ve ek bankacılık ürünlerinde avantajlar sunuyor. Maaş tutarı ve taahhüt süresi, alınacak promosyon miktarında belirleyici oluyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ REKABETİ TETİKLİYOR

Emekli maaşlarına yılda iki kez uygulanan enflasyon artışları, bankalar açısından emeklileri daha değerli bir müşteri grubu haline getiriyor. Bu nedenle hem kamu hem de özel bankalar, emekli promosyonu kampanyalarını sık aralıklarla yeniliyor.

16,5 MİLYON EMEKLİ BANKALARIN ODAĞINDA

Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli promosyonu uygulamalarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Artan rekabetle birlikte emeklilere sunulan kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik açıkladığı güncel emekli promosyonu kampanyaları; maaş aralığı, ek ürün kullanımı ve taahhüt süresine göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan promosyon listelerini karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için duyurulan promosyon kampanyaları ve bankaların sunduğu avantajlar kamuoyuyla paylaşıldı. Güncel liste üzerinden yapılacak karşılaştırmalar, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankayı belirlemede yol gösterici oluyor.

2026 ŞUBAT AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10.000 TL altı (ölüm aylığı): 5.000 TL
  • 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL

Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL + 40.000 TL faizsiz kredi

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-10.000 TL: 5.000 TL
  • 10.000-15.000 TL: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL

Ek Avantaj: 40.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi

Vade: 3 yıl

TEB

Toplam Kazanım: 21.000 TL

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Promosyon: 9.000 TL (2 fatura talimatı)

Vade: 36 ay

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 24.000 TL

Dönem: 1-28 Şubat 2026

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Promosyon: 9.000 TL

Ek Hizmetler: Ücretsiz Maximum Kart, ücretsiz ATM nakit çekme, ücretsiz para transferi

Vade: 3 yıl

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Dönem: 1-28 Şubat 2026

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-10.000 TL: 6.250 TL
  • 10.000-15.000 TL: 10.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL

Ek Ödüller: 10.000 TL (kart harcaması, avans hesap, sigorta)

Vade: 3 yıl

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27.000 TL

Dönem: 30 Ekim 2025 - 31 Mart 2026

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-10.000 TL: 5.000 TL
  • 10.000-15.000 TL: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 10.000 TL
  • 20.000+ TL: 12.000 TL

Ek Ödüller: 15.000 TL (KMH, fatura talimatı, aktif kredi kartı)

Vade: 3 yıl

İNG BANK

Toplam Kazanım: 28.000 TL

Dönem: 1-28 Şubat 2026

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-10.000 TL: 6.250 TL
  • 10.000-15.000 TL: 10.000 TL
  • 15.000-20.000 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL

Ek Ödüller: 13.000 TL'ye varan ek nakit promosyon

Vade: 3 yıl

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Dönem: 1 Ekim 2025 - 28 Şubat 2026

Ana Promosyon: 12.000 TL

Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kart ile 9 aylık alışveriş)

Vade: 3 yıl

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-9.999 TL: 6.250 TL
  • 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000+ TL: 15.000 TL

Ek Ödüller: Fatura talimatı, kart kullanımı, dijital aktiflik

Vade: 3 yıl

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31.000 TL

Dönem: 8 Ekim 2025 - 28 Şubat 2026

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0-10.000 TL: 8.500 TL
  • 10.000-15.000 TL: 13.500 TL
  • 15.000-20.000 TL: 16.500 TL
  • 20.000+ TL: 20.000 TL

Vade: 3 yıl

Not: Promosyon koşulları bankalara göre değişiklik gösterebilir. Kesin tutarlar için banka şubeleriyle görüşülmesi önerilir.

İlgili Konular: #banka promosyon #emeklilere ödenen promosyon #maaş promosyonu #emekli promosyonları #emeklilik promosyonu