SSK ve Bağ-Kur emeklisine şubat ayı fırsatları: En yüksek promosyonu veren bankalar belli oldu!

Emekli promosyonu kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet yeni dönemde hız kazandı. Güncellenen ödeme listeleri ve başvuru şartları duyuruldu. 2026 Şubat itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar yeniden mercek altına alındı.

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken, maaş taşıma işlemi yapan emeklilere sunulan nakit destekler ve ek avantajlar netleşti. Açıklanan yeni ödeme listeleriyle birlikte “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI HIZLANDI Emekli promosyonu alanında bankalar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Yeni döneme ilişkin ödeme tabloları ve başvuru koşulları kamuoyuyla paylaşılırken, maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere yönelik fırsatlar da genişletildi.

Nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra faizsiz kredi seçenekleri ve çeşitli ek avantajlar içeren kampanyalar dikkat çekiyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri portföyüne dahil edebilmek için kampanyalarını düzenli olarak güncelliyor.

PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor. Ayrıca maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri şartı aranıyor.

Bankalar ise bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor ve ek bankacılık ürünlerinde avantajlar sunuyor. Maaş tutarı ve taahhüt süresi, alınacak promosyon miktarında belirleyici oluyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ REKABETİ TETİKLİYOR Emekli maaşlarına yılda iki kez uygulanan enflasyon artışları, bankalar açısından emeklileri daha değerli bir müşteri grubu haline getiriyor. Bu nedenle hem kamu hem de özel bankalar, emekli promosyonu kampanyalarını sık aralıklarla yeniliyor.

16,5 MİLYON EMEKLİ BANKALARIN ODAĞINDA Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli promosyonu uygulamalarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Artan rekabetle birlikte emeklilere sunulan kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI Bankaların SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik açıkladığı güncel emekli promosyonu kampanyaları; maaş aralığı, ek ürün kullanımı ve taahhüt süresine göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan promosyon listelerini karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için duyurulan promosyon kampanyaları ve bankaların sunduğu avantajlar kamuoyuyla paylaşıldı. Güncel liste üzerinden yapılacak karşılaştırmalar, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankayı belirlemede yol gösterici oluyor.

2026 ŞUBAT AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI

HALKBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 10.000 TL altı (ölüm aylığı): 5.000 TL

5.000 TL 10.000-14.999 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-19.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000+ TL: 12.000 TL Vade: 3 yıl

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12.000 TL + 40.000 TL faizsiz kredi Maaş Aralıklarına Göre: 0-10.000 TL: 5.000 TL

5.000 TL 10.000-15.000 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-20.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000+ TL: 12.000 TL Ek Avantaj: 40.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi Vade: 3 yıl

TEB Toplam Kazanım: 21.000 TL Ana Promosyon: 12.000 TL Ek Promosyon: 9.000 TL (2 fatura talimatı) Vade: 36 ay

İŞ BANKASI Toplam Kazanım: 24.000 TL Dönem: 1-28 Şubat 2026 Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Promosyon: 9.000 TL Ek Hizmetler: Ücretsiz Maximum Kart, ücretsiz ATM nakit çekme, ücretsiz para transferi Vade: 3 yıl

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25.000 TL Dönem: 1-28 Şubat 2026 Maaş Aralıklarına Göre: 0-10.000 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-15.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-20.000 TL: 12.500 TL

12.500 TL 20.000+ TL: 15.000 TL Ek Ödüller: 10.000 TL (kart harcaması, avans hesap, sigorta) Vade: 3 yıl

DENİZBANK Toplam Kazanım: 27.000 TL Dönem: 30 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 Maaş Aralıklarına Göre: 0-10.000 TL: 5.000 TL

5.000 TL 10.000-15.000 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-20.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000+ TL: 12.000 TL Ek Ödüller: 15.000 TL (KMH, fatura talimatı, aktif kredi kartı) Vade: 3 yıl

İNG BANK Toplam Kazanım: 28.000 TL Dönem: 1-28 Şubat 2026 Maaş Aralıklarına Göre: 0-10.000 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-15.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-20.000 TL: 12.500 TL

12.500 TL 20.000+ TL: 15.000 TL Ek Ödüller: 13.000 TL'ye varan ek nakit promosyon Vade: 3 yıl

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL Dönem: 1 Ekim 2025 - 28 Şubat 2026 Ana Promosyon: 12.000 TL Ek Kazanım: 18.000 TL (Troy Emekli Kart ile 9 aylık alışveriş) Vade: 3 yıl

YAPI KREDİ Toplam Kazanım: 30.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 0-9.999 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-14.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-19.999 TL: 12.500 TL

12.500 TL 20.000+ TL: 15.000 TL Ek Ödüller: Fatura talimatı, kart kullanımı, dijital aktiflik Vade: 3 yıl

QNB FİNANSBANK Toplam Kazanım: 31.000 TL Dönem: 8 Ekim 2025 - 28 Şubat 2026 Maaş Aralıklarına Göre: 0-10.000 TL: 8.500 TL

8.500 TL 10.000-15.000 TL: 13.500 TL

13.500 TL 15.000-20.000 TL: 16.500 TL

16.500 TL 20.000+ TL: 20.000 TL Vade: 3 yıl