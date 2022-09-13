Standard and Poors uyardı: Yüksek gübre fiyatları gıda güvenliği için bir risk
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının gıda güvenliği için bir risk olduğunu bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'tan (S&P), yapılan açıklamada, gübre fiyatlarının Covid-19 salgını sonrası yaşanan arz kesintileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’in ihracat kısıtlamaları nedeniyle tarihi ve sürdürülemez seviyelere ulaştığı aktarıldı.
Fosfat, üre ve potasyum fiyatlarının son iki yılda sırasıyla yaklaşık yüzde 190, yüzde 170 ve yüzde 280 arttığı kaydedilen açıklamada, sürdürülebilir olmayan derecede yüksek gübre fiyatlarının, gıda güvenliği için bir risk olduğu uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, çalkantılı pazarın, dünyanın en büyük gübre ihracatçısı Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması gereğini de gösterdiği belirtildi.
S&P’nin açıklamasında, “Bu değişimin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar; yüksek enflasyon, arz kıtlığı ve azotlu gübreler için endüstriyi karbondan arındırma amaçlı düzenlemelerin şekli ve maliyetine ilişkin belirsizlikler nedeniyle engelleniyor.” değerlendirmesi yer aldı.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Türbanın şekline de karıştı!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- ABD’deki davada yine Türk görevliler
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı