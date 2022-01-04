Starbucks'ta kahve fiyatlarına büyük zam iddiası

04 Ocak 2022 Salı, 23:37

Starbucks kahve fiyatlarına yeni yılda yaklaşık yüzde 20-30 arası zam yapıldığı iddia edildi.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat Starbucks'dan kahve alan bazı müşteriler fiyatların arttığı yönünde paylaşımda bulundu.

?? Umumi ofisimiz Starbucks da zam yapmış...



Küçük (Tall) boy;

• Filtre 10,75? > 14,25?

• Latte 14,25? > 17,75?

• Caramel Macchiato 18? > 22?

• Çekirdek (250gr) 89?-99?



olmuş... pic.twitter.com/2uy1cvhZOc — Kahraman Uğurlu (@KahramanUgurlu) January 4, 2022

YENİ FİYATLAR

Paylaşılan görsele yeni kahve fiyatlarına yapılan zam şu şekilde:

Latte 14,25 TL’den 17,75 TL’ye yükseldi.

Çekirdek kahve ise (250 gr) 89 TL’den 99 TL’ye yükseldi.