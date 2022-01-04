Starbucks'ta kahve fiyatlarına büyük zam iddiası

Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre, kahve fiyatlarının ortalama 3-4 TL arasında artış gerçekeleşti.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 23:37
Starbucks'ta kahve fiyatlarına büyük zam iddiası
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Starbucks kahve fiyatlarına yeni yılda yaklaşık yüzde 20-30 arası zam yapıldığı iddia edildi.

Henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat Starbucks'dan kahve alan bazı müşteriler fiyatların arttığı yönünde paylaşımda bulundu.

YENİ FİYATLAR

Paylaşılan görsele yeni kahve fiyatlarına yapılan zam şu şekilde: 

Latte 14,25 TL’den 17,75 TL’ye yükseldi.

Çekirdek kahve ise (250 gr) 89 TL’den 99 TL’ye yükseldi.


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