Starbucks'ta kahve fiyatlarına büyük zam iddiası
Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 20 ile 30 arasında zam yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre, kahve fiyatlarının ortalama 3-4 TL arasında artış gerçekeleşti.
Starbucks kahve fiyatlarına yeni yılda yaklaşık yüzde 20-30 arası zam yapıldığı iddia edildi.
Henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat Starbucks'dan kahve alan bazı müşteriler fiyatların arttığı yönünde paylaşımda bulundu.
?? Umumi ofisimiz Starbucks da zam yapmış...— Kahraman Uğurlu (@KahramanUgurlu) January 4, 2022
Küçük (Tall) boy;
• Filtre 10,75? > 14,25?
• Latte 14,25? > 17,75?
• Caramel Macchiato 18? > 22?
• Çekirdek (250gr) 89?-99?
olmuş... pic.twitter.com/2uy1cvhZOc
YENİ FİYATLAR
Paylaşılan görsele yeni kahve fiyatlarına yapılan zam şu şekilde:
Latte 14,25 TL’den 17,75 TL’ye yükseldi.
Çekirdek kahve ise (250 gr) 89 TL’den 99 TL’ye yükseldi.
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