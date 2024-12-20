Stellantis Türkiye'den servis ve müşteri memnuniyetinde rekor

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, kasım ayında 83 bin 88 adetlik servis girişiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Stellantis Türkiye'den servis ve müşteri memnuniyetinde rekor
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:02

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinde kasımda Türkiye pazarında geçen yılın aynı dönemine göre yetkili servislere giriş adetlerinde yüzde 11 artış kaydedildi. Stellantis Türkiye Parça ve Servisler ise bu dönemde giriş adetlerini yüzde 26 artırarak sektör ortalamasının 2 katından fazlasına ve 83 bin 088 adetle tüm zamanların en yüksek servis giriş sayısına ulaştı.

Aynı dönemde müşterilerinin servis memnuniyet skorunda da tarihin en yüksek oranlarına ulaşan Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyen müşterilerine özel bir periyodik bakım kampanyası devreye aldı. Şirket, aralık ayı sonuna kadar devam edecek yeni kampanyasıyla kış döneminde aracında konfor ve güvenliği sağlamak isteyen binek araç sahiplerini yetkili servislere davet ediyor.

PERİYODİK BAKIMDA UYGUN FİYAT

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, 3 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroen ve Opel modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında periyodik bakım hizmetini uygun fiyatlarla sunuyor.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler'in sağladığı periyodik bakım paketleri oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. Buna göre, 3 yaş üzeri Peugeot, Citroen ve Opel araç sahipleri binek araçlarının periyodik bakımını Stellantis Türkiye'nin güvencesindeki Eurorepar yedek parçalarıyla 6 bin 499 liralık avantajlı fiyatlarla yetkili servislerde gerçekleştirebiliyor.

Bakım paketi içeriklerinde ise motor yağı, yağ filtresi, polen filtresi, hava filtresi, cam suyu ve karter tapası değişimleri yer alıyor. Tüm bu markalarda, müşteriler bakım sonrası 1 yıl boyunca yol yardım hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatını yakalıyor. Ödemelerinde Bonus kredi kartını tercih eden müşteriler peşin fiyatına 6 taksit kampanyasından da faydalanıyor.


Etiketler: #otomobil #oto bakım #Stellantis

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