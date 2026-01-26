Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği şubat ayı kira artış oranı açıklanma tarihi belli oldu. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Kira zammı ile ev ve işyeri zam oranı ne kadar olacak?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı için TÜİK, 3 Şubat 2026 tarihinde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Şubat ayı kira artış oranı, TÜİK'in aylık enflasyon verileriyle netlik kazanacak.

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, kira sözleşmelerine uygulanacak yıllık artış oranları hesaplanacak ve kiracılar ile ev sahipleri arasında uygulanacak zam miktarı belirlenecek.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılı Aralık ayında kira artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

Aylık TÜFE artışı: %0,89

Yıllık TÜFE artışı (Aralık 2024'e göre): %30,89

On iki aylık ortalama artış: %34,88

Buna göre, Ocak 2026 dönemi için kira artış oranı %34,88 olarak uygulanmıştır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira zamları, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Örneğin mevcut kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta, yüzde 34,88’lik tavan oran uygulandığında artış tutarı 10 bin 464 TL’ye ulaşıyor. Bu hesaplamayla birlikte zamlı kira bedeli 40 bin 464 TL olarak uygulanıyor.