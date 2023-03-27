Şubatta sermayeye 44 milyar TL teşvik

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Resmi Gazete’nin dün yayımlanan sayısında bakanlığın 1183 farklı yatırım teşvik belgesi hazırladığı görüldüğü.



En yüksek teşviği 5.6 milyar lira ile ASAŞ Alimünyum alırken AKP’li ailelerin şirketlerine ve 5 yıldızlı otellere verilen yatırım teşvikleri dikkat çekti. TBMM 24. ve 25. dönem AKP Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’nun ailesinin yönetimde bulunduğu Enka Hijyen ürünleri firması da 584 milyon lira teşvik aldı.

BELEDİYELERDE AKP’LİLERE ÖNCELİK

Sanayi Bakanlığı’nın teşviklerinde AKP’li belediyelerin ağırlığı görüldü. Toplamda 11 belediye için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken bunlardan sadece 1 tanesi CHP’li Belediye oldu. CHP’li Merzifon belediyesi dışındaki 9 teşvik AKP’li belediyelere verildi.

Ayrıca 5 yıldızlı oteller de teşvikten payına düşeni aldı. Antalya Manavgat’ta yatırımlar yapan AFT Otelcilik 817 milyon lira alırken Antalya Serik’te yatırım yapan King Turizm Otel İşletmeciliği’ne de 400 milyon lira yatırım teşviki verildi.