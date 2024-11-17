Sübvansiyona konu tüketim miktarı, konutlar için yıllık 5 bin kilovatsaate düşürüldü

Yayınlanma: 17.11.2024 - 05:26

Güncelleme: 17.11.2024 - 05:26

Yeni yılda elektrik faturalarının daha çok tartışılmasına yol açacak sübvansiyon düzenlemeleri resmiyet kazandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve buna bağlı kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

Buna göre 1 Ocak 2025’ten itibaren sübvansiyonu konu tüketim miktarı, mesken tüketici grubunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayacı ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri için yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Yine bu miktar AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubu için 100 milyon kilovatsaat, kalan tüketici grupları için 15 bin kilovatsaat olacak.

AYLIK 417 KİLOVATSAAT

Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi olduğunu belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bunun sadece yüzde 3’ü, 1.2 milyon abone bu düzenlemeden etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan kesim elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor” demişti. Prof. Dr. Şenol Babuşçu ise şuna dikkat çekti: “Ocaktan itibaren aylık 417 kilovatsaatin (1050 TL) üzerindeki elektrik tüketimi için faturalara gerçek maliyetleri yansıtılacak. Bu faturalar ortalama olarak iki katına çıkabilir.”

‘FATURAYI BİLİNMEZ HALE GETİRECEK’



Düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını belirten Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, bu uygulamanın haneler için aylık faturayı bilinmez bir hale getireceğini vurguladı:

“Bir değişiklik yapılmazsa tüketim bir önceki yıla göre hesaplanacak” diyen Ulutaş, şunları anlattı: “Burada limit aylık 417 değil yıllık 5 bin kilovatsaat. Yani sizi, böyle bir uygulama olacağını bilmediğiniz bir dönemde tüketmiş olduğunuz elektrik fiyatına bakarak belli bir havuzun içine sokacaklar. Siz 2025 için ne yaparsanız yapın 2024’teki tüketiminiz limiti geçtiği için otomatik olarak bu havuzun içinde olacaksınız. Bu hanelerin bir aksiyon alma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. Ayrıca 5 bin kilovatsaat yıllık olarak çok yüksek bir tüketim değil. Siz yılın üç ayı evinizde iki odanızı klima ile soğutuyorsanız ya da elektrikli soba kullanıyorsanız bu limiti geçmeniz büyük olasılık.”