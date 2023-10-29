Süleyman Sönmez: Müreffeh ve çağdaş bir Türkiye için çalışıyoruz

Yayınlanma: 29.10.2023 - 13:02

Güncelleme: 29.10.2023 - 13:02

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dünyada ve Türkiye’de yaşanan sorunlar karşısında umutsuzluğa sürüklenmeden, Atatürk’ün önderliğinde verilen mücadelenin rehber edinilmesi gerektiği vurgulayarak “Cumhuriyetimiz, zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimidir. Biz de bu vizyonla umudu çoğaltmak, müreffeh ve çağdaş bir Türkiye’ye ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

İkinci yüzyılımıza dünyada yaşanan savaşların gölgesinde, iklim değişikliğinden ekonomiye uzanan krizlerin etkisinde, aklımızın deprem bölgesinde olduğu, geçmişte ortak sevinç olarak adlandırdığımız anlarda bile artık kutuplaşmaya başladığımız, ötekileştirmenin arttığı ancak koşullar ne olursa olsun içimizdeki Cumhuriyet ateşinin hiçbir zaman sönmediği karmaşık duygular ile giriyoruz.

Bazı sorunlar çözümsüz gibi görünebilir, bizi umutsuzluğa sürükleyebilir. Oysaki böyle zorlu dönemler için ülkemizin çok önemli bir rehberi mevcuttur. İşte o rehber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüzyıl önce verilen mücadelenin temelini oluşturan kurtuluş ruhu ve kuruluş iradesidir. Çünkü bundan bir asır önceki kurtuluş mücadelesi yalnızca bir askeri mücadele ile kalmamış, cehalete, yoksunluğa, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı da verilmiştir. Kuruluş irademiz ise bir yönetim biçimi değişikliğinin ötesinde eğitimi, altyapıyı ve ekonomiyi kapsayan büyük bir silkinme, Anadolu’yu, 20. yüzyılın çağdaş manzarasına dahil etme seferberliği olmuştur.

Umudu çoğaltmak gerekiyor

Cumhuriyetimiz, zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimidir. Eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın; laik, çağdaş, demokratik devlet anlayışının; Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonunun hem adı hem de eylemidir. Biz de Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak, ülkemizin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk. Demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladığımız bu hayali Anadolumuzun dört bir yanında yeşertmek adına “100. Yıl Buluşmaları” gerçekleştiriyor; umudu çoğaltmak, müreffeh ve çağdaş bir Türkiye’ye ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.