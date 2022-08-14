Sunak: İngiltere’deki enerji krizi milyonlarca kişiyi yoksulluğa sürükleyebilir

14 Ağustos 2022 Pazar, 09:16

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin lider adayı Rishi Sunak hükümetin hanehalkına daha fazla nakit yardımı yapmaması halinde ülkedeki enerji krizinin milyonlarca insanı yoksulluğa sürükleyeceğini belirtti.

Eski Maliye Bakanı Sunak Başbakan Boris Johnson’ın istifa etmesinin ardından partinin yeni lideri ve Başbakan olmak için adaylığını açıklamıştı. Sunak hayat pahalılığı, resesyon, enerji fiyatlarındaki artışın tetiklediği enflasyon ortamında gelecek ayki seçimlerde liderlik için yarışacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Sunak dün yaptığı açıklamada “ilk kural, krizde olduğumuzu kabul etmek. Şu anda bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bu kış faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşları destekleyeceğim. Eğer bunu yapmazsak birçok emekli de dahil milyonlarca kişi yoksulluğa sürüklenecek” dedi.