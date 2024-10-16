SunExpress 800 kişiyi işe alacak

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın eşit ortaklığındaki SunExpress’in 2024 başından bu yana taşıdığı yolcu sayısı son üç yılın en rakamına ulaşarak 12. 4 milyon oldu. 2025’te 800 kişiyi işe almayı planlarken, filodaki uçak sayısını da 77’den 85’e çıkaracak.

SunExpress üst yöneticisi (CEO) Max Kownatzki ve CEO Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, düzenledikeri toplantıda, iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini açıkladı. Kownatzki, 35 ülkede 200’den fazla rotaya uçuş gerçekleştiren SunExpress’in kış sezonu için ağına 15 yeni rota eklediğini söyledi. Kownatzki, yıl başından bu yana yüzde 87’lik doluluk oranı yakaladıklarını anlatarak “Yıl sonuna kadar 15 milyon yolcu taşıma hedefimize ulaşacağız. Türkiye Avrupalı seyahatçiler için en gözde tatil destinasyon olmayı sürdürdüyor. Türkiye’nin sunduğu olanaklar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 17’lik artış yaşandı. İki yıl önce üç havalimanından uçarken bu yıl dokuz havalimanına çıktık. 2025’te 11 hava limanına ulaşacağız” dedi.