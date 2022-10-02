Süper lig'in 4 büyüğü yatırımcısını üzdü
Borsada eylül ayında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yatırımcılarına kaybettirdi. Fenerbahçe, eylül ayını 5 milyar 265 milyon 736 bin piyasa değeriyle tamamladı
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin hisseleri geçen ay yatırımcısına kaybettirdi. Temmuz ve ağustosta yükselen spor endeksi, yükselişini geçen ay sonlandırdı. Spor endeksi, geçen ay yüzde 16,1 azalış kaydetti.
Analistler, yapılan transferler ve sponsorluk anlaşmalarıyla önceki aylarda yukarı yönlü hareketlenmelerin hakim olduğu spor hisselerinde eylülde kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.
Geçen ay borsada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 34,9, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 20,4, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 11 ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 5,1, kaybettirdi.
EN ÇOK KAZANDIRAN FENERBAHÇE
Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.
Borsa bu yıl küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın tarihi zirvelere ulaştı. Yılbaşına göre spor hisselerinde de genel anlamda pozitif bir seyir izlendi. Trabzonspor ise borsada yıl genelinde iç açıcı bir performans sergilemedi.
Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 88,9, Galatasaray yüzde 73,5 ve Beşiktaş yüzde 31,8, kazandırırken, Trabzonspor yüzde 27,7 kaybettirdi.
EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.
Fenerbahçe, eylül ayını 5 milyar 265 milyon 736 bin piyasa değeriyle tamamladı.
Fenerbahçe'yi 3 milyar 45 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 190 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 1 milyar 312 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- 6'lı masada 'hız' hamlesi
- Şiddetin boyutlarını anlattı...