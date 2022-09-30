Süper Lig'de gençlere 'yabancı'yız!

30 Eylül 2022 Cuma, 07:30

Süper Lig’de genç oyunculara yok denecek kadar az az süre veriliyor.

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaptı. Bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33’te kaldı. Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2.43’ünü teşkil ediyor.

Süper Lig’deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2’şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7’si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi. Beşiktaş, iki genç kalecisiyle 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp oldu.

AVRUPA’NIN GERİSİNDEYİZ

Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleriyle kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği organizasyon. Hollanda’da 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22.48’inde forma giydi. Avrupa’nın 5 büyük liginde gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82’yle Fransa’da.