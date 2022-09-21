Atilla Yeşilada'dan dikkat çeken 'borsa' değerlendirmesi: ‘Borsada olanlar AKP’ye 1 milyon oy kaybettirecek’

21 Eylül 2022 Çarşamba, 14:51

Ekonomist Atilla Yeşilada, Mesele Ekonomi adlı Youtube kanalında borsada son günlerde art arda yaşanan düşüşleri değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştiren Yeşilada, "Borsadaki bu durum bir iki ay daha devam ederse borsada kayıplar yaşayan bireysel yatırımcılar AKP’ye oy vermez. Bu durum borsanın geleceğini on yıl karartır" dedi.

ERDOĞAN'IN SEÇİM PLANI

Erdoğan'ın seçimi kazanmak için Rusya'dan gelecek mali desteğe bel bağladığını ifade eden Yeşilada, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli olmadığını söyledi.

"Plan da Merkez Bankası’nın dolar ödemelerini azaltarak piyasalara karşı daha güçlü durması ve kurun sabit kalması. Ancak bu Sayın Erdoğan’a seçim kazandırmaz" diyen Yeşilada, "Seçim kazanmak için Erdoğan’ın bütçeden yüksek miktarda harcama yapması lazım" ifadelerini kullandı.

"BU İNSANLAR SİZE OY VERMEZ"

Yeşilada şöyle konuştu:

"İnşallah borsa normal trendine döner. Bu durum bir iki ay daha devam ederse sorun büyür. 1991’de ve 1998-1999’da benzeri oldu. 2001’de bankalar batınca küçük hak sahiplerinin hakları ödenmedi. 2015’e kadar borsayı öldürdüler. 1990’da 2 milyon olan yatırımcı sayısı 2010’larda 700 bindi. Böyle bir döneme girersek bundan hem sermaye piyasası hem de yatırımcı çok zarar görür.

Naci Ağbal görevden alındıktan sonra 1 milyon yeni yatırımcı gelmiş. Bunların çoğu bireysel ve küçük yatırımcı. Bu insanların oyunu da kaybettiniz. Bu insanlar buraya spekülasyon yapmaya değil, birikimlerini değerlendirmeye geldi. Onları kimsenin anlamadığı nedenlerle ağır bir şekilde cezalandırdınız. Bu insanlar size oy vermez ve borsanın geleceğini on yıl karartırsınız."

İKİ TEORİ

Yeşilada, Borsa İstanbul'daki yükseliş ve düşüşlere ilişkin ise iki teori olduğunu belirtti.

Yeşilada şöyle devam etti:

"Borsada olanlar AKP’ye 1 milyon oy kaybettirecek. Borsa İstanbul’da olanlarla ilgili iki teori var. Birinci teori, kamunun isteği ve örgütlenmesi ile bazı paralar hisselere yönlendirilmiş. İkinci teori, manipülatörler bir araya gelip VİOP’la banka hisseleri arasında kaldıraçlı pozisyonları artırarak borsayı yukarı taşımışlar. Sonra da oyun bitince bunlar tasfiye oldu. Bu iki teorinin hangisi doğru bilemiyorum."