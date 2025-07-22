Süreç resmen başladı: Köklü hastaneden konkordato!

İstanbul’da 1983 yılından bu yana sağlık hizmeti sunan özel Çevre Hastanesi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Son dönemde art arda gelen konkordato haberleri, sağlık sektörüne de yansımış oldu.
MAHKEMEYE BAŞVURULDU
Plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren özel Çevre Hastanesi, mali darboğaz nedeniyle mahkemeye başvurdu.
Şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı. Mahkeme, verilen bu mühlet kapsamında konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti atadı.