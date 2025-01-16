Suriye ile yaşanan sorun firmaları şaşırttı: Gümrük vergisi arttı, miktar düşük kaldı

Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:01

Güncelleme: 16.01.2025 - 17:03

Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı aldı. Medyada yer alan haberlere göre karar sonrasında Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artış yaşandı. CHP Ticaret Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, güncel durumu “belirsizlik ve öngörülemezlik” ifadeleriyle açıklayarak “Belli ki iktidar, Suriye’deki geçici hükümetle haftalardır yaptığı ziyaretlerde, temaslarda bu konuyu gündeme getirmemiş” dedi.

Suriye Kara ve Deniz Geçişleri İdaresi, 11 Ocak’ta ülkenin tüm sınır kapılarında uygulanan gümrük tarifelerinin birleştirilmesi kararı aldı. Karar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken medyada yer alan haberlere göre karar sonrasında Türkiye’den ithal edilen malların gümrük vergisinde yüzde 300’e varan artış yaşandı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Ticaret Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, güncel durumu “belirsizlik ve öngörülemezlik” ifadeleriyle açıkladı. Suriye’deki yeniden oluşumunun Türkiye’yi ilgilendiren birçok boyutu olduğunu vurgulayan Demir, “Bunlardan bir tanesi de bizim ihraç ettiğimiz mal ve hizmetlerin nasıl bir gümrük rejimine tabi olacağı konusu. Belli ki iktidar, Suriye’deki geçici hükümetle haftalardır yaptığı ziyaretlerde, temaslarda bu konuyu gündeme getirmemiş” dedi.

''FİRMALARIMIZ ŞOK YAŞADI''

İktidarın Suriye’deki geçici hükümetle bu konuyu görüşmemesinin sonucunda firmaların şok yaşadığını belirten Demir, “Önceki orandan yükümlülüğünü yerine getirdiğinde zarar etme, getirmediğinde de bağlantılarını kaybetme kaygısı taşıyorlar. Şu anda aldığımız duyumlar da sınır kapılarında uzun kuyruklar olduğu yönünde” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Suriye ile yeni bir ticaret anlaşması üzerinde çalışması gerektiğini de belirten Demir, “İhracatçının önündeki bu sis perdesinin kaldırılması gerekiyor. Bölgenin yeniden yapılanması sürecinde, nitelikli bir ticaret anlaşması, her iki taraf için de kazan-kazan sonuçları doğuracaktır. Böyle bir anlaşma hem ihracatçı firmalarımızın maliyet hesaplamalarını optimize etmesini sağlayacak hem de Suriye’nin ekonomik inşasına katkıda bulunacaktır” diye konuştu. ANKARA

GÜMRÜK VERGİSİ ARTTI ANCAK MİKTARI DÜŞÜK KALDI

AB 172 Euro, İngiltere 143 Pound, Suriye 20 dolar vergi alıyor

CHP'li Volkan Demir artan Suriye'deki geçici hükümetin getirdiği vergi oranlarını diğer ülkelerle kıyasladı. Demir, diğer ülkelerden ithal edilen 1 ton un için Avrupa Birliği’nin (AB) 172 Euro, İngiltere’nin 143 Pound gümrük vergisi aldığını söyleyerek Suriye’nin vergi miktarını 2 dolardan 20 dolara çıkardığını belirtti.