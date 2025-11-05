Sürücüler dikkat: Motorlu taşıt vergisine zam geliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıklamasının ardından 2026 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oran, vergi, harç ve cezaların yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere birçok kalemde zam oranını belirleyecek.

MTV ÖDEMELERİ YÜZDE 25,49 ARTACAK

Yeniden değerleme oranı kapsamında MTV ödemeleri de aynı oranda artacak. Bu yıl 2 bin 620 TL MTV ödeyen bir otomobil sahibi, gelecek yıl 3 bin 288 TL ödeyecek. Araçların motor silindir hacmine göre vergi tutarları da kademeli olarak yükselecek.

ÖTV MUAFİYET LİMİTİ DE GÜNCELLENECEK

Yeniden değerleme oranına paralel olarak ÖTV muafiyetli araçların alım üst limiti de artacak. Uzmanlara göre limitin 2 milyon 290 bin TL’den 2 milyon 873 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor.

MOTOR SİLİNDİR HACMİNE GÖRE MTV TUTARLARI

MTV tutarlarının hesaplanmasında aracın tescil yılı, yaşı, motor hacmi ve bulunduğu vergi dilimi belirleyici oluyor. Artışlar bu orana göre yapılırsa 1-3 yaş aralığındaki ve motor hacmi 1300 cc’yi geçmeyen araçlarda MTV 6 bin 66 TL ila 7 bin 282 TL arasında olacak.

1301-1600 cc aralığındaki araçlarda 10 bin 667 TL ila 12 bin 689 TL ,

aralığındaki araçlarda ila , 1601-1800 cc aralığındakilerde ise 20 bin 542 TL ila 22 bin 420 TL aralığında MTV ödenecek.

Model yılı daha eski olan araçlarda ise MTV tutarlarının 2 bin 361 TL ila 29 bin 432 TL arasında değişmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI KARARI BEKLENİYOR

Yeni yılda vergi ve harç oranlarının kesinleşmesi için cumhurbaşkanı kararı bekleniyor. Yetkinin kullanılması durumunda belirlenen oranlarda değişikliğe gidilebilecek.